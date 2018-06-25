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В Эфиопии задержали 30 человек после взрыва на митинге

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Фото: REUTERS/Maheder Haileselassie
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Около 30 человек задержала полиция Эфиопии после взрыва во время митинга в поддержку нового премьера в столице Аддис-Абебе.

Правоохранители задержали восемь полицейских и главу столичной полиции, пишет «Газета.ру». Они подозреваются в создании пробелов обеспечения безопасности.

23 июня во время многотысячного митинга в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Принимавший участие в акции глава кабмина не пострадал.

По данным минздрава страны, в результате атаки погиб один человек, еще более 150 человек пострадали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с жестким осуждением атаки.

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