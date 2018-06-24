Генсек ООН осудил взрыв в столице Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с жестким осуждением атаки, которая была организована в субботу, 23 июня, в Аддис-Абебе на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

«Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, в котором принимал участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, подчеркнув, что Гутерриш осуждает этот акт насилия и выражает свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при атаке.

23 июня во время многотысячного митинга в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Принимавший участие в акции глава кабмина не пострадал.

По данным минздрава страны, в результате атаки погиб один человек, еще более 150 человек пострадали.