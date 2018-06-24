Число пострадавших при взрыве в Эфиопии увеличилось до 156 человек

Число пострадавших при взрыве на митинге в поддержку нового премьера Абия Ахмеда в столице Эфиопии Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек. Об этом сообщает министр здравоохранения страны Амир Аман.

По его словам, один из раненых был доставлен в госпиталь сразу после инцидента, но врачи не смогли спасти его. Также Аман отметил, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро уже получили лечение и отправились домой, еще около 50 проходят осмотр в данный момент, пишет «Газета.ру».

23 июня во время многотысячного митинга в Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Глава кабмина, который участвовал в акции, не пострадал. Представитель премьер-министра республики Фитцум Арега сообщил о 83 пострадавших.

По предварительной информации, один из демонстрантов бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился политик. Она сработала через несколько минут после того, как премьер-министр завершил свое выступление.

Самый молодой из политических лидеров Африки 41-летний Абий Ахмед был назначен премьером Эфиопии весной этого года. Впервые в истории страны кабмин возглавил мусульманин. Сразу после избрания он призвал оппозицию к «миру и диалогу».