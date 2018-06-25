Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE упала на 2%, до $74,05 за баррель.

Как передает ТАСС, это произошло на фоне итогов встречи стран ОПЕК+ 22–23 июня.

23 июня стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась на торгах в Нью-Йорке на $3,74.

22 июня страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи черного золота крупными нефтепроизводителями.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.