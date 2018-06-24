Египет планирует отказаться от импорта газа
Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла заявил, что страна намерена до конца 2018 года полностью отказаться от импорта газа.
«С увеличением собственного производства мы намерены выйти на полное самообеспечение», — приводит слова министра ТАСС.
По его словам, ведомство ожидает привлечения $10 млрд иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений.
Посольства России в США ранее заявило, что Вашингтон навязывает Европе неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя «Северный поток – 2».