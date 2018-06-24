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Египет планирует отказаться от импорта газа

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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла заявил, что страна намерена до конца 2018 года полностью отказаться от импорта газа.

«С увеличением собственного производства мы намерены выйти на полное самообеспечение», — приводит слова министра ТАСС.

По его словам, ведомство ожидает привлечения $10 млрд иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений.

Посольства России в США ранее заявило, что Вашингтон навязывает Европе неконкурентоспособный сжиженный природный газ (СПГ), атакуя «Северный поток – 2».

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