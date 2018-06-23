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Цена на нефть WTI выросла на 5% после решения по сделке ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась на торгах в Нью-Йорке на $3,74, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена поставок энергоносителя в августе выросла на 5,71% — до $69,28 за баррель. Как передает «Газета.ру», это происходит на фоне сделки ОПЕК+.

22 июня страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи черного золота крупными нефтепроизводителями.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.

17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.

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