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При крушении поезда в США произошла утечка 870 тыс. л нефти

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Фото: REUTERS
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Грузовой состав, перевозивший нефть, сошел с рельсов к югу от города Дун в американском штате Айова.

По данным AP, c рельсов сошли в общей сложности 32 вагона, перевозивших нефть из Канады в американский штат Оклахома.

В результате произошла утечка 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. л), часть из которой попала в близлежащие водоемы.

Отмечается, что примерно половину вытекшей нефти удалось собрать. Причины аварии выясняются. Опасности для местных жителей нет.

Емкость с биоэтанолом объемом 480 т ранее взорвалась в здании недействующего завода в городе Збараж Тернопольской области Украины.

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