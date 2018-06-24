Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

Аномально жаркая погода ожидается в Москве на следующей неделе, передает столичный центр погоды «Фобос». Столбики термометров днем поднимутся до 29 градусов тепла.

«Со вторника, 26 июня, вернется аномальная жара: днем до 26-29 градусов тепла», — уточнили синоптики.

Рекордная для этого лета температура была зафиксирована в Москве 23 июня. В этот день температура воздуха прогрелась до 33 градусов. МЧС напомнило москвичам о негативных последствиях распития алкогольных напитков в жару и призвало горожан отказаться от алкоголя в особо жаркие дни.