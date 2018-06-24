Макрон заявил о политическом кризисе в Евросоюзе

Миграционный кризис в Евросоюзе (ЕС) перерос в политический, заявил в воскресенье, 24 июня, президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформальной рабочей встречи лидеров стран ЕС, посвященной миграции в Европе.

В эфире телеканала Европейской комиссии Макрон отметил, что сегодня состоится рабочая встреча по теме миграционного кризиса.

«Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков», — констатировал лидер Франции. Макрон добавил, что властям ЕС удалось снизить интенсивность миграционного потока, но внутри ЕС перемещения мигрантов по-прежнему значительные.

«Теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами», — указал он.

В середине июня Макрон заявил, что европейская система приема и оказания помощи мигрантам является несовершенной. Накануне он призвал к финансовым санкциям против стран Евросоюза, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище.