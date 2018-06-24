Рейтинг Макрона упал до самой низкой отметки за время президентства

Рейтинг популярности Эммануэля Макрона достиг самой низкой отметки за время его пребывания на посту президента Франции.

Согласно соцопросу службы Ifop, 58% респондентов недовольны политикой главы государства, еще 40% участников исследования заявили, что их «удовлетворяет» то, как он ведет дела. При этом в июне прошлого года Макрона поддерживали 64% французов, пишет Le Journal du Dimanche.

Как отмечает издание, особо недовольны президентом Франции пожилые граждане из-за его решения о повышении налога на все доходы, включая пенсии, что привело к сокращению ежемесячных пенсионных выплат.

При этом в отличие от своих предшественников Макрон показывает лучшие результаты. Так, деятельность экс-президента Франсуа Олланда спустя год нахождения у власти одобряли 26%, а правоцентриста Николя Саркози — 36%.

Накануне французский лидер призвал к финансовым санкциям против стран Евросоюза, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище.