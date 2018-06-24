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Рейтинг Макрона упал до самой низкой отметки за время президентства

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Фото: REUTERS/Thibault Camus
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Рейтинг популярности Эммануэля Макрона достиг самой низкой отметки за время его пребывания на посту президента Франции.

Согласно соцопросу службы Ifop, 58% респондентов недовольны политикой главы государства, еще 40% участников исследования заявили, что их «удовлетворяет» то, как он ведет дела. При этом в июне прошлого года Макрона поддерживали 64% французов, пишет Le Journal du Dimanche.

Как отмечает издание, особо недовольны президентом Франции пожилые граждане из-за его решения о повышении налога на все доходы, включая пенсии, что привело к сокращению ежемесячных пенсионных выплат.

При этом в отличие от своих предшественников Макрон показывает лучшие результаты. Так, деятельность экс-президента Франсуа Олланда спустя год нахождения у власти одобряли 26%, а правоцентриста Николя Саркози — 36%.

Накануне французский лидер призвал к финансовым санкциям против стран Евросоюза, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище.

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