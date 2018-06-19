Макрон отчитал подростка на официальной церемонии

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал подростка за неуважительное обращение к себе и призвал к подобающему поведению на официальной церемонии, пишут «РИА Новости».

18 июня в Республике отмечалась 78-я годовщина речи генерала Шарля де Голля в 1940 году, которая в годы Второй мировой войны дала толчок движению Сопротивления.

Макрон приехал в департамент О-де-Сен, где проходило посвященное этой дате торжественное мероприятие. После официального приема президент Франции вышел поприветствовать собравшихся и пожать им руки.

Один из подростков крикнул: «Как дела, Маню?» Макрон не проигнорировал некорректное обращение.

«Ты можешь валять дурака. Но сегодня день, когда исполняют «Марсельезу» и «Песню партизан», обращайся ко мне «господин президент», — ответил французский лидер.

Позже в своем микроблоге в социальной сети Twitter Макрон написал сообщение, посвященное инциденту: «Уважение — это минимум в Республике, особенно 18 июня, особенно в присутствии соратников Освобождения (награжденные Орденом Освобождения, учрежденным Шарлем де Голлем. — Ред.)».

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 июня 2018 г.

Ранее Макрон выступил с инициативой сделать главным языком Евросоюза французский. Идея была выдвинута на фоне переговоров о выходе Великобритании и ЕС, именно Brexit он считает весомой причиной для выбора нового языка.

Генерал Шарль де Голль был символом движения Сопротивления, которое было организовано во время Второй мировой войны для противостояния нацистской Германии, оккупировавшей Францию. Является основателем и первым президентом Пятой республики.