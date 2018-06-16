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Порошенко пригласил Макрона посетить Украину

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в субботу, 16 июня, пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Сообщается, что Макрон поздравил Порошенко с прогрессом в реформах и с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде. Лидеры также обсудили подготовку к саммитам Украина–ЕС и Украина–НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Порошенко 11 июня подписал закон о создании в стране высшего антикоррупционного суда, организация которого является одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного кредитного транша.

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