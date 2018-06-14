В Раде рассказали о попытках Украины обмануть МВФ

Закон об антикоррупционном суде, который вступает в силу на Украине в четверг, 14 июня, является попыткой Киева обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Такое мнение высказали депутаты Верховной рады от партии «Народный фронт» и «Самопомощь».

По словам представителя «Народного фронта» Егора Соболева, президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей нового закона.

Так, в документе указывается, что рассмотрение текущих дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), начатое в общих судах, будет завершено в них же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Парламент за такое не голосовал», –– отметил депутат.

По его словам, документ уже подписан председателем Совета юридического комитета и самим Порошенко.

«Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», — написал Соболев в Facebook.

По данным источников RT, суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, и все вопросы решает депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

МВФ оказывает финансовую помощь Украине с 2015 года. Взамен на транши фонд требует от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

21 мая в Киеве заявили, что невозможно выполнить всех требований Европы и призвали шантажировать МВФ дефолтом.