Президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил сборную страны по футболу за победу над национальной командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

На странице в Twitter глава государства отметил уровень команды и заявил, что на этом чемпионате сборная будет творить историю, пишет «Газета.ру».

¡Bravo, @miseleccionmx! ¡Qué nivel! Este Mundial haremos historia. Gracias por esta alegría. Sigamos demostrando que a los mexicanos, cuando estamos unidos, #NadaNosDetiene 🙌🏼🇲🇽⚽. — Enrique Peña Nieto (@EPN) June 23, 2018

23 июня сборная Мексики победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу, игра завершилась в Ростове-на-Дону со счетом 2:1.

Авторами голов, принесших победу мексиканцам, стали Карлос Вела, реализовавший пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес. В ворота сборной Мексики гол забил Сон Хын Мин (90).