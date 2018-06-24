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Президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил сборную страны по футболу за победу над национальной командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

На странице в Twitter глава государства отметил уровень команды и заявил, что на этом чемпионате сборная будет творить историю, пишет «Газета.ру».

23 июня сборная Мексики победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу, игра завершилась в Ростове-на-Дону со счетом 2:1.

Авторами голов, принесших победу мексиканцам, стали Карлос Вела, реализовавший пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес. В ворота сборной Мексики гол забил Сон Хын Мин (90).

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