Киевские власти обновили пляжи, на это мэрия украинской столицы потратила 10 млн гривен.

Теперь на обновленных пляжах обустроены места для 150 спасателей, создана новая инфраструктура и завезен песок, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на KV. По словам мэра Киева Виталия Кличко, песок для киевских пляжей завезли с Багамских островов.

В город песок для пляжей доставили на четырех баржах.

В феврале Виталий Кличко допустил очередную оговорку, заявив, что властям украинской столицы необходимо создавать символы города, которые будут «угрожать».