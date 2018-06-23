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Мэрия Киева завезла песок для городских пляжей с Багамских островов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Киевские власти обновили пляжи, на это мэрия украинской столицы потратила 10 млн гривен.

Теперь на обновленных пляжах обустроены места для 150 спасателей, создана новая инфраструктура и завезен песок, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на KV. По словам мэра Киева Виталия Кличко, песок для киевских пляжей завезли с Багамских островов.

В город песок для пляжей доставили на четырех баржах.

В феврале Виталий Кличко допустил очередную оговорку, заявив, что властям украинской столицы необходимо создавать символы города, которые будут «угрожать».

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