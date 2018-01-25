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Кличко попросил не сравнивать его с Цицероном

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Фото: Global Look Press/Caro/Zensen
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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил свое «красноречие» тем, что он не Цицерон. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Градоначальник украинской столицы подчеркнул, что главное — «результат дел, а не слов».

«Мы оба — и я, и Владимир — ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, уже не спортивной деятельности. И меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне всё равно на оценки того, как я говорю. Главное, как оценивают то, что я делаю. Важный результат дел, а не слов», –– заявил Кличко в ходе посещения завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Виталий Кличко во многом известен не своими спортивными или политическими достижениями, а яркими, незабываемыми высказываниями.

Одной из самых популярных фраз киевского мэра стало заявление, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Также Кличко призывал киевлян готовиться к «земле», а не зиме, и рассказал о проблеме с назначением «четырех из двух его заместителей».

 «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему», –– сказал мэр Киева.

Ранее портал iz.ru сообщал, что закупленные Кличко «новейшие европейские трамваи» оказались российскими.

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