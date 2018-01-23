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Закупленные Кличко «новейшие европейские» трамваи оказались российскими

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Мэр Киева Виталий Кличко закупил в Польше для украинской столицы новейшие трамваи пятого поколения, которые оказались бракованными российскими. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин, обративший внимание на запись в группе «Транспорт Киева».

«В итоге выяснилось, что европейские трамваи, которыми предполагалось заменить киевские маршрутки, произведены на уральском вагонном заводе. Украина купила 50 вагонов за 1,8 млрд гривен <…> Смешно получилось», - приводит его слова РЕН ТВ.

Киевские власти приобрели трамваи у польской компании Pesa.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Кличко за 2017 год уходил в отпуск 12 раз. Согласно документам, мэр Киева отсутствовал на рабочем месте практически треть года, находясь в отпусках и командировках. 

 

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