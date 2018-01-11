Мэр Киева Виталий Кличко сходил в отпуск 12 раз за год

Киевский градоначальник Виталий Кличко за 2017 год уходил в отпуск двенадцать раз, сообщает украинская газета «Вести» со ссылкой на распоряжения городской администрации.

Согласно документам, мэр Киева отсутствовал на рабочем месте практически треть года, находясь в отпусках и командировках. В общей сложности Кличко не было на работе 97 дней, из них 47 дней он находился в отпуске.

Журналисты уточняют, что 34 дня входили в плановый отпуск мэра украинской столицы, еще 13 дней отдыха Кличко брал за свой счет.

При этом в 2016 году Виталий Кличко отсутствовал на рабочем месте 102 дня, из них 52 дня приходятся на отдых.

Ранее в январе Кличко во время выступления перед горожанами забыл, как по-украински будет «звездное небо», и употребил вместо правильной фразы неизвестное ранее словосочетание собственного сочинения.