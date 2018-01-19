Прямой эфир

Кличко пошутил, что не все чиновники вынырнут из проруби в 2019 году

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко в Крещение вместе с городскими чиновниками искупался в проруби и «предупредил» коллег, что в следующем году те, кто будут плохо работать, «могут вынырнуть не сразу».

Градоначальник отметил, что по его замыслу совместное окунание должно было сплотить и закалить чиновников. 

«Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой — в Бога, в Украину и в наше дело!» — заявил Кличко.

Он также пошутил, что многие чиновники «не сразу вынырнут» в следующем году, если будут плохо работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Киева Виталий Кличко сходил в отпуск 12 раз за год
Кличко забыл украинский язык во время выступления в Киеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017