Кличко пошутил, что не все чиновники вынырнут из проруби в 2019 году

Мэр Киева Виталий Кличко в Крещение вместе с городскими чиновниками искупался в проруби и «предупредил» коллег, что в следующем году те, кто будут плохо работать, «могут вынырнуть не сразу».

Градоначальник отметил, что по его замыслу совместное окунание должно было сплотить и закалить чиновников.

«Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой — в Бога, в Украину и в наше дело!» — заявил Кличко.

Он также пошутил, что многие чиновники «не сразу вынырнут» в следующем году, если будут плохо работать.