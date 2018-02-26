Кличко допустил оговорку и призвал строить «угрожающие» памятники

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз допустил двусмысленную оговорку, заявив, что властям украинской столицы необходимо создавать символы города, которые будут «угрожать». Такой призыв градоначальник озвучил в эфире NewsOne.

Оговорку Виталий Кличко допустил, отвечая на вопрос про декоммунизацию Арки дружбы народов и монументальной скульптуры «Родина-мать».

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», — сказал мэр Киева. После этого он поправился, употребив слово «украшать».

В конце января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не обладает большими способностями к красноречию, поскольку он «не Цицерон», и попросил судить его не по словам, а по действиям.