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Собянин поздравил выпускников с окончанием школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы, назвав выпускной вечер одним из самых волнительных дней в жизни каждого человека.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы. Это один из самых волнительных дней в жизни человека», — написал столичный градоначальник в соцсетях.

День окончания школы важен родителям и родным выпускников, отметил Собянин, добавив, что близкие заботились, переживали за школьников и радовались их успехам, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в субботу президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов и счастья.

23 июня в России состоятся выпускные балы, аттестаты о полном среднем образовании получат более 600 тысяч выпускников. В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» посетят около 80 тыс. выпускников из 34 российских регионов и шести зарубежных государств.

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