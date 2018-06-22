Школьные выпускные подстроили под расписание ЧМ-2018

В городах проведения ЧМ-2018 организуют выпускные с учетом расписания матчей. В некоторых регионах власти определяют дату празднования так, чтобы она не совпадала со спортивными мероприятиями, в других рекомендуют родителям выбирать для чествования выпускников места таким образом, чтобы не пересекаться с потоками болельщиков.

Чемпионат мира по футболу повлиял на празднование школьных выпускных, рассказали «Известиям» в администрациях принимающих матчи регионов.

В части городов решили не отмечать окончание школы в дни матчей. Например, на Кубани молодые люди получат аттестаты 26 июня, но в Сочи в связи с чемпионатом это произойдет 28 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Краснодарского края. 26-го в городе играют команды Австралии и Перу.

В Саранске выпускные вечера пройдут 23 июня, за два дня до матча между сборными Ирана и Португалии.

Минобразования Нижегородской области рекомендовало школам не планировать выпускные вечера в дни матчей вблизи стадиона «Нижний Новгород», а также на площади Минина и Пожарского в период проведения Фестиваля болельщиков FIFA, рассказали чиновники.

В других регионах обошлись более мягкими рекомендациями, но также придерживались идеи, что потоки выпускников и болельщиков не должны пересекаться. Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов ранее призвал родителей и директоров учебных заведений внимательно отнестись к выбору мест для выпускных вечеров. Он рекомендовал проводить их там же, где будут вручать аттестаты, — то есть в самих школах.

В Екатеринбурге общих рекомендаций по проведению выпускных не издавали.

— Каждая школа самостоятельно определяет дату чествований своих выпускников, — сказала первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева. — По информации, которая есть в министерстве, подавляющее большинство образовательных учреждений планирует провести свои праздники в последних числах июня — начале июля. Традиционно безопасность торжественных мероприятий в образовательных организациях обеспечивается самым тщательным образом.

В администрации Самарской области «Известиям» сообщили, что не планируют переносить выпускные в связи с проведением матчей.

Традиционный праздник выпускников Северной столицы «Алые паруса» запланирован на 23 июня, в ночь на воскресенье.

— Как показала практика, это удобнее и для выпускников, и для жителей города, — сообщил «Известиям» представитель комитета по образованию Санкт-Петербурга. — Матчей в эти дней нет, поэтому было решено не переносить праздник. Безопасность обеспечивается правоохранительными органами. Еще одно крупное мероприятие — Бал медалистов — пройдет 26 июня. Он традиционно проводится на закрытой территории ГМЗ «Петергоф» в пригороде. Безопасность детей также обеспечивают правоохранительные органы.

Что касается того, когда и в каком формате проводить выпускные вечера, решают сами школьники, их учителя и родители, добавил представитель комитета.

В Москве переносить дату чествования выпускников (23 июня) не планируют, несмотря на то, что в этот день в 15:00 будут играть сборные Бельгии и Туниса. Столичное правительство установило время окончания мероприятий — 6 утра — и определило городские площадки. Это школы на территории города, а также ЦПКиО имени Горького, где пройдет городской праздник выпускников. Ранее сообщалось, что погулять на смотровой площадке Воробьевых гор ребята не смогут, так как там расположилась фан-зона мундиаля.

Необязательно переносить дату, можно выбрать место празднования, например, за городом, вдалеке от проведения спортивных мероприятий, отметил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. По его словам, родительские комитеты корректируют порядок проведения выпускных в городах ЧМ-2018 повсеместно.

— Болельщики в дни матчей полны эмоций, они их довольно энергично выплескивают. Родители должны учитывать это, когда они совместно с руководством школ планируют празднования, — пояснил Виктор Панин «Известиям».

В Минобрнауки (сейчас на стадии разделения на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования) не ответили оперативно на вопрос «Известий», направляло ли ведомство рекомендации по проведению выпускных вечеров территориальным органам управления образованием.