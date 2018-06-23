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Путин пожелал выпускникам не ограничиваться лайками в соцсетях

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов и счастья. Обращение опубликовано на странице «Выпускной-2018» «ВКонтакте».

Президент назвал выпускной одним из самых памятных дней в жизни — добрых, трогательных, волнующих и немного грустных. «Впереди начало нового, большого этапа в жизни», — подчеркнул он.

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте», — добавил Путин.

22 июня стало известно, что улицу Ильинка в Москве с 16:00 23 июня сделают пешеходной в связи с проведением выпускных вечеров. Ограничения будут сняты в 7:00 24 июня.

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