Новак рассказал об уровне добычи нефти в РФ с учетом решения ОПЕК+
Производство нефти с учетом решения ОПЕК+ составит в России в текущем году около 550 млн т, сообщил журналистам в субботу, 23 июня, министр энергетики Александр Новак.
«Я думаю, что правильнее называть цифру по году около 550 млн т», — цитирует министра «РИА Новости».
Новак напомнил, что в 2017 году добыча нефти составила 546,8 млн т.
Ранее в субботу ОПЕК пригласила Россию стать страной-наблюдателем в организации.
Накануне страны ОПЕК одобрили увеличение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи «черного золота» крупными нефтепроизводителями.
OПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась.