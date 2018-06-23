Новак рассказал об уровне добычи нефти в РФ с учетом решения ОПЕК+

Производство нефти с учетом решения ОПЕК+ составит в России в текущем году около 550 млн т, сообщил журналистам в субботу, 23 июня, министр энергетики Александр Новак.

«Я думаю, что правильнее называть цифру по году около 550 млн т», — цитирует министра «РИА Новости».

Новак напомнил, что в 2017 году добыча нефти составила 546,8 млн т.

Ранее в субботу ОПЕК пригласила Россию стать страной-наблюдателем в организации.

Накануне страны ОПЕК одобрили увеличение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи «черного золота» крупными нефтепроизводителями.

OПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась.