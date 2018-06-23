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Эквадорский министр подтвердил договоренность ОПЕК+ о повышении добычи

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Страны ОПЕК+ 23 июня договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки, сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

По его словам, договоренность аналогична принятому накануне решению ОПЕК.

«Да. Все согласились с ним [решением]. Будет 1 млн баррелей», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи.

Позднее министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 млн баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

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