ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем

ОПЕК пригласила Россию стать страной-наблюдателем в организации, сообщил на пресс-конференции в субботу, 23 июня, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Королевство рассчитывает, что Россия вступит в ОПЕК и подаст заявку в ближайшее время, добавил министр.

«Могу вас заверить — остальные члены ОПЕК будут только рады этому», — приводит слова аль-Фалеха ТАСС.

Накануне страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи «черного золота» крупными нефтепроизводителями.

5 июня власти США обратились к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить резкий рост розничных цен на бензин.

OПЕК и ряд не входящих в организацию государств в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась.