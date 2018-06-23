Президент Украины открыл дорожный знак

Украинский лидер Петр Порошенко открыл дорожный знак: политик сделал это во время рабочей поездки в Запорожскую область в субботу, 23 июня, сообщила его пресс-служба. Обсуждение в социальных сетях вызвало то, что вместо перерезания красной ленточки Порошенко просто снял с дорожного знака отрез ткани синего цвета.

Дорожный знак открыли во время запуска в Запорожье движения на трассе Н-08 Борисполь–Днепр–Запорожье–Мариуполь, дорога открылась после ремонта.

Капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет, заявил президент страны, выступая на открытии. «У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье и до Донецкой области», — отметил он.

Ранее в субботу Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями (РЛС).