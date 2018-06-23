Прямой эфир

Порошенко похвастался новыми РЛС

0
Фото: ТАСС/ Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Петр Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями (РЛС), которые он передал радиотехническим бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», — сообщил Порошенко.

Изготовили РЛС на научно-производственном комплексе «Искра», уточнил президент Украины.

Серийный выпуск этих моделей новых украинских РЛС должны начать в следующем году, уточняет телеканал «Звезда».

Прошлой осенью Порошенко заявил о создании нового БТР, который будет соответствовать стандартам НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Порошенко заподозрили в отмывании денег на Виргинских островах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017