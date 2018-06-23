Порошенко похвастался новыми РЛС

Украинский президент Петр Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями (РЛС), которые он передал радиотехническим бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», — сообщил Порошенко.

Изготовили РЛС на научно-производственном комплексе «Искра», уточнил президент Украины.

Серийный выпуск этих моделей новых украинских РЛС должны начать в следующем году, уточняет телеканал «Звезда».

Прошлой осенью Порошенко заявил о создании нового БТР, который будет соответствовать стандартам НАТО.