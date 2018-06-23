Власти Окинавы потребовали от США сократить военное присутствие на острове

Чрезмерная концентрация американских военных баз на острове Окинава противоречит тенденции к разрядке напряженности в Восточной Азии, заявил в субботу, 23 июня, губернатор острова Такэси Онага, выступая на траурной церемонии в городе Итоман.

Памятные мероприятия провели по случаю 73-й годовщины окончания битвы между американскими и японскими войсками, трансляцию вел телеканал NHK.

Губернатор Окинавы отметил, что остров занимает около 0,6% территории Японии, но тут дислоцировано более 70% всех американских военных объектов.

Жители острова регулярно страдают от присутствия американских военных, напомнил Онага.

В последние месяцы на Окинаве участились чрезвычайные происшествия с участием американской авиации. Так, 11 июня минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15, упавшего около Окинавы. В феврале у самолета с базы ВВС США Мисава сразу после взлета загорелся двигатель: пилот сбросил два полных топливных танка в озеро и вернулся на аэродром.

В январе произошли две экстренные посадки боевых вертолетов США на территории префектуры Окинава.