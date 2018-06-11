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Истребитель F-15 ВВС США разбился около японского острова Окинава

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Фото: TASS/Zuma/Sra Erin Trower
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Истребитель ВВС США F-15 упал в море в районе японского острова Окинава. 

Как отмечает Kyodo News, пилот успел катапультироваться. Позже он был спасен силами самообороны Японии. Истребитель вылетел с крупнейшей в Японии базы ВВС США Кадена.

Ранее сообщалось, что на Окинаве в преддверии годовщины прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио прошли марши за мир и против военных баз США.

В то же время ВВС США перебросили на Окинаву группировку из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor.

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