Истребитель F-15 ВВС США разбился около японского острова Окинава

Истребитель ВВС США F-15 упал в море в районе японского острова Окинава.

Как отмечает Kyodo News, пилот успел катапультироваться. Позже он был спасен силами самообороны Японии. Истребитель вылетел с крупнейшей в Японии базы ВВС США Кадена.

Ранее сообщалось, что на Окинаве в преддверии годовщины прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио прошли марши за мир и против военных баз США.

В то же время ВВС США перебросили на Окинаву группировку из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor.