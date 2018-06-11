Прямой эфир

В Японии призвали США принять меры в связи с крушением F-15

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Японии обратилось к властям США с просьбой принять меры по «доскональному обеспечению безопасности полетов» в связи с крушением американского истребителя F-15 на острове Окинава.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японского министра обороны Ицунори Онодэру.

Уточняется, что потерпевший крушение истребитель вылетел с американской авиабазы Каден. 

По данным издания Mainichi, власти префектуры Окинава потребовали прекратить полеты размещенных там истребителей до выяснения причин катастрофы.

О крушении американского истребителя F-15 стало известно в понедельник, 11 июня. Пилот успел катапультироваться – он получил ранения, но выжил. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

31 мая американские военные перебросили на Окинаву группировку из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожилой автомобилист в Японии врезался в группу школьников
Минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017