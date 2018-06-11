В Японии призвали США принять меры в связи с крушением F-15

Минобороны Японии обратилось к властям США с просьбой принять меры по «доскональному обеспечению безопасности полетов» в связи с крушением американского истребителя F-15 на острове Окинава.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японского министра обороны Ицунори Онодэру.

Уточняется, что потерпевший крушение истребитель вылетел с американской авиабазы Каден.

По данным издания Mainichi, власти префектуры Окинава потребовали прекратить полеты размещенных там истребителей до выяснения причин катастрофы.

О крушении американского истребителя F-15 стало известно в понедельник, 11 июня. Пилот успел катапультироваться – он получил ранения, но выжил. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

31 мая американские военные перебросили на Окинаву группировку из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor.