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Пожилой автомобилист в Японии врезался в группу школьников

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Фото: TASS/Alessandro Di Ciommo
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Автомобиль, за рулем которого находился пожилой водитель, врезался в группу школьников на одной из улиц города Фукуи на побережье Японского моря.

Сообщается, что за рулем находился 75-летний мужчина, он был задержан на месте происшествия. В результате аварии шестеро учеников младших классов с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение города, пишет ТАСС.

11 мая автомобиль подпрыгнул на бордюре, сбил пешеходов и протаранил витрину магазина в историческом районе Челси на северо-западе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Тогда пострадали шесть человек.

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