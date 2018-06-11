Пожилой автомобилист в Японии врезался в группу школьников

Автомобиль, за рулем которого находился пожилой водитель, врезался в группу школьников на одной из улиц города Фукуи на побережье Японского моря.

Сообщается, что за рулем находился 75-летний мужчина, он был задержан на месте происшествия. В результате аварии шестеро учеников младших классов с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение города, пишет ТАСС.

11 мая автомобиль подпрыгнул на бордюре, сбил пешеходов и протаранил витрину магазина в историческом районе Челси на северо-западе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Тогда пострадали шесть человек.