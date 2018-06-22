Жилье и офисы построят вдоль нового участка желтой ветки метро в Москве

Более 550 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилье, офисы и торговые центры, появятся у транспортно-пересадочных узлов на новом участке Калининско-Солнцевской линии — от «Раменок» до «Рассказовки». Об этом сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

Заместитель московского градоначальника уточнил, что ТПУ будут организованы на пяти станциях — «Мичуринский проспект», «Озерная», «Терешково», «Боровское шоссе» и «Рассказовка».



«На базе этих узлов появятся новые центры городской жизни, точки притяжения. Всего в составе ТПУ предполагается возвести более 550 тыс. квадратных метров жилья, торговых площадей, офисов и других коммерческих объектов», — рассказал Хуснуллин.

Технический пуск Солнцевского радиуса метро состоялся 21 июня. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на участке завершена прокладка тоннелей и строительство всех станций, и на данный момент проходят пусконаладочные работы.