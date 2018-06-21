Фасады 11 станций метро Москвы обновили к ЧМ-2018

Фасады 11 станций московского метро обновили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В порядок привели станции, являющиеся объектами культурного наследия. Это «Павелецкая», «Краснопресненская», «Таганская» и «Курская» кольцевой линии, «Автозаводская», «Курская» Арбатско-Покровской линии, «Добрынинская», «Театральная», «Библиотека имени Ленина», «Алексеевская» и «Рижская», сообщает агентство городских новостей «Москва». Все работы были проведены в 2018 году.

По словам Емельянова, рабочие приводят в порядок фасады вестибюлей, пешеходные переходы станций и входные группы, проводят кровельные работы и замену архитектурно-художественной подсветки. Работы планируется провести еще на 14 станциях метро до конца августа 2018 года.

21 июня мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск Солнцевского радиуса метро. Когда участок Калининско-Солнцевской линии будет запущен для пассажиров, он улучшит транспортное обслуживание почти 600 тыс. москвичей.