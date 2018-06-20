Пассажир московского метро заплатит штраф за падение на рельсы

Суд обязал пассажира московского метро выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей за падение на рельсы метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Таким образом, суд удовлетворил иск Московского метрополитена к мужчине в полном объеме. По данным ТАСС, теперь работа по судебным взысканиям с пассажиров-нарушителей станет системной.

«Для нас крайне важно предотвращать такие случаи. Нарушители должны осознавать, что могут навредить не только себе, но и другим пассажирам, среди которых немало детей и пожилых людей», — приводит сообщение пресс-службы метро «Ридус». Там добавили, что такие инциденты также влияют на график движения поездов и причиняют неудобства другим пассажирам.

ЧП произошло на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии 1 апреля 2018 года. Один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сошел с платформы под приходящий поезд. Трагедии удалось избежать лишь благодаря воле случая и высокой квалификации машиниста, который успел применить экстренное торможение.

Московское метро подало иск в суд на пассажира впервые. Предприятие и дальше намерено предъявлять иски и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов или повреждения имущества метрополитена. В частности, стоимость нового лобового стекла для состава поезда составляет больше 40 тыс. рублей.