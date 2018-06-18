Прямой эфир

Минтранс разрешит в метро съемку и запретит перевозку детей в колясках

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном с учетом поступивших в ведомство комментарий и замечаний.

Теперь в подземках предлагается официально позволить вести фото- и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

Это обусловлено тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила.

При этом предлагается обозначить и ряд запретов, среди которых перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет.

Минтранс также предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Ручная кладь не должна будет превышать 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

При этом в Союзе пассажиров отметили, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в дополнительной обработке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стометровые жилые небоскребы построят у метро «Селигерская» в Москве
Минтранс запретит перевозку детей в колясках в метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017