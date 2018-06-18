Минтранс разрешит в метро съемку и запретит перевозку детей в колясках

Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном с учетом поступивших в ведомство комментарий и замечаний.

Теперь в подземках предлагается официально позволить вести фото- и видеосъемку. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

Это обусловлено тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила.

При этом предлагается обозначить и ряд запретов, среди которых перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет.

Минтранс также предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Ручная кладь не должна будет превышать 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

При этом в Союзе пассажиров отметили, что, несмотря на новые пункты, правила все еще нуждаются в дополнительной обработке.

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Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты