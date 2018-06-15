Стометровые жилые небоскребы построят у метро «Селигерская» в Москве

Два небоскреба высотой более 100 м построят на севере Москвы в районе Западное Дегунино. Об этом говорится в пресс-релизе Москомэкспертизы, согласовавшей проект строительства.

Это будет третья очередь возведения многофункционального жилого комплекса «Селигер Сити» в Ильменском проезде, пишет сетевое издание m24.ru. Проект предусматривает постройку двух зданий на 44 и 36 этажей в общей сложности на 641 квартиру. Площадь небоскребов составит 37,819 кв. м.

Обе высотки объединит одноуровневая подземная парковка. Также на первом этаже зданий предусмотрено размещение офисных помещений. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей к жилому комплексу территории, в рамках которого оборудуют проезды и пешеходные зоны.

2 июня заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что благоустройство улиц в центре Москвы завершат до конца лета.