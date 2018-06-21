Собянин провел технический пуск Солнцевского радиуса метро

Технический запуск участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» провел 21 июня мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это «промежуточное, но очень важное событие». Собянин отметил, что уже завершена прокладка тоннелей и строительство всех станций, и теперь на участке ведутся пусконаладочные работы, чтобы метро работало безопасно и бесперебойно, пишет НСН. Кроме того, градоначальник проинспектировал благоустройство территории возле станции «Солнцево» и построенные пешеходные переходы, а также проехал в автомотрисе от станции «Солнцево» до «Мичуринского проспекта».

Собянин также пообщался с пассажирами и пообещал, что полностью участок запустят в конце августа — начале сентября 2018 года. В пресс-службе московского метро отметили, что строительство Солнцевского радиуса подземки улучшит транспортное обслуживание почти 600 тыс. жителей Москвы, а для половины из них метро окажется в шаговой доступности. Также запуск участка сократит местным жителям время на поездку в центр до 45 мин. Также снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе, пишет ТАСС.