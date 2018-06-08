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Территорию у станции метро «Тушинская» в Москве благоустроили к ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве завершили благоустройство территории площадью 11 га, прилегающей к станции метро «Тушинская». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе работ обустроили кабельную канализацию, куда перенесли все воздушные линии связи. Рабочие заменили покрытие проезжей части и тротуаров на площади больше 41 тыс. кв. м, установили 24 новых фонаря с энергосберегающими лампами, оборудовали 12 остановочных павильонов для общественного транспорта и около 200 парковочных мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков добавил, что на благоустроенной территории разбили почти 34 тыс. кв. м газонов, установили более 260 лавочек и урн. Также проведена реконструкция ограждения вдоль полосы отвода железной дороги протяженностью 350 м. Кроме того, на новую площадку перенесли ярмарки выходного дня для обеспечения свободного прохода к стадиону «Спартак», где пройдет один из матчей ЧМ-2018 по футболу.

2 июня Петр Бирюков сообщил, что благоустройство улиц в центре столицы планируют завершить к 25 августа

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