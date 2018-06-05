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Метро в Коммунарке может появиться уже в середине 2019 года

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Участок Сокольнической линии московской подземки от станции «Саларьево» до Коммунарки планируют достроить в середине 2019 года. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Будем стараться до конца года дотянуть четыре станции от «Ольхово» до «Столбово». Но оборотные тупики находятся за станцией «Столбово», поэтому строительство одноименной станции и оборотных тупиков приведет к смещению сроков — до середины 2019 года», — заявил он и добавил, что работы по продлению линии идут в хорошем темпе.

Кроме того, до сентября 2018 года планируется ввести в эксплуатацию крупные ТПУ с торговым центром рядом со станцией метро «Саларьево». Хуснуллин добавил, что старт пассажирского движения на всем участке линии до станции «Столбово» произойдет в конце 2018 — начале 2019 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Конечная станция Сокольнической линии подземки «Столбово» будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро Улица Новаторов — Столбово. Продление «красной» ветки в Коммунарку должно улучшить транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское «новой Москвы».

Ранее сообщалось, что до 8 июня для проведения ремонтных работ закрыт северный вестибюль станции метро «Спортивная».

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