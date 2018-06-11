Собянин открыл электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник, 11 июня, электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

«Я надеюсь, что все условия дадут возможность лучше производить ремонт, лучше обслуживать составы и самое главное — увеличить количество пар поездов на линиях, уменьшить интервал между поездами, перегруженные станции войдут в норматив», — отметил столичный градоначальник, передает ТАСС.

Собянин уточнил, что с 2011 года в рамках развития столичного метро построено и реконструировано семь электродепо, а до конца 2022 года метрополитен получит еще шесть современных электродепо.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 марта лично открыл три новые станции этой линии метро — «Селигерскую», «Окружную» и «Верхние Лихоборы».