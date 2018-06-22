Дорожные камеры в Москве начнут с осени проверять наличие полисов ОСАГО

Систему проверки наличия полисов ОСАГО через камеры фиксации нарушений дорожных правил запустят с начала осени. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Дата примерная, могут возникнуть сложности, пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить «письма счастья», — цитирует его ТАСС.

Так, автовладельцам будут сначала приходить уведомления, что у них отсутствует полис обязательного страхования. За это время водитель сможет уточнить у страховой компании, не произошла ли ошибка при вводе данных его транспортного средства в базы ГИБДД и Российского союза автостраховщиков, пишет НСН.

Проверку полиса ОСАГО предлагается осуществлять в два этапа: после фиксации автомобиля пройдет определенное время, чтобы вновь проданный полис появился в системе, а непосредственно перед выпиской штрафа система еще раз проверит наличие документа.

Как отметил Уфимцев, на наличие полиса ОСАГО машины будут проверяться ежедневно, и недобросовестные автовладельцы каждый день будут получать извещения о штрафах в 800 рублей, пока не оформят необходимые документы.

15 июня Центробанк России обнародовал проект по расширению предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Верхнюю и нижнюю границы ставки по базовому тарифу для легковых автомобилей физических лиц предлагается отодвинуть на 20%. Таким образом, максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная упадет с 3432 до 2746 рублей.