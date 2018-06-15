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Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении страховой премии.

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Как отмечается, это первый шаг по анонсированной ранее реформе тарифов ОСАГО.

Для начала предполагается расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх. Таким образом, максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, минимальная ставка будет понижена с 3432 до 2746 рублей.

Для легковых авто юридических лиц и мотоциклов полисы станут дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно.

Территориальные коэффициенты ЦБ оставит без изменений.

Помимо этого, будет увеличено число коэффицентов, которые учитывают возраст и стаж водителей.

Также реформа затронет систему скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ).

После его изменения (с 1 января 2019 года) страховая история будет закрепляться за каждым водителем. В то время как сейчас разные КБМ могут иметь и водитель, и владелец транспортного средства. При этом случаев обнуления страховой истории при долгом перерыве в вождении не будет.

Пока опубликованный документ носит только статус проекта и еще не утвержден руководством ЦБ.

8 июня в Минфине сообщили, что власти России смогут полностью отказаться от регулирования тарифов ОСАГО через пять лет. При этом процесс либерализации полисов будет проходит в два этапа: сначала поэтапный переход от обязательных коэффициентов к добровольным, чтоб страховые компании могли сами выставлять коэффициента, затем — расширение тарифного коридора с постепенным отказом от тарифного регулирования в целом.

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