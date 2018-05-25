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В Москве начнут искать водителей без ОСАГО по специальной базе

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Водителей с просроченным ОСАГО начнут искать в Москве после объединения баз ГИБДД и Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом сообщает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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В рамках международного форума «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения» Черников заявил, что в ближайшее время проект будет запущен в тестовом режиме, пишет агентство городских новостей «Москва».

Разработка проекта уже находится на заключительном этапе. В рамках тестового запуска водителей, у которых просрочен полис ОСАГО, не станут привлекать к административной ответственности. Им планируется высылать уведомление о том, что полис необходимо продлить.

15 мая Центробанк предложил в соответствии с правилом «каждый отвечает сам за себя» установить справедливую ценуполиса ОСАГО для каждого водителя.

До этого в СМИ появилась информация о том, что регулятор может с 31 августа изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним

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