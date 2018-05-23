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Депутаты предложили давать скидку при оформлении электронного ОСАГО

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Члены партии ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому автомобилистам  будут предоставлять скидку при оформлении ОСАГО в электронном виде. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе комитета по труду и социальной политики, авторами данного предложения выступили глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) и вице-спикер ЛДПР Игорь Лебедев.

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«При составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа законопроект предлагает предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии», — говорится в пояснительной записке к данному предложению.

По словам автора законопроекта, в  последнее время фиксируется рост случаев управления автомобилем без полисов ОСАГО, в  связи с этим введение скидки при оформлении полиса в электронном виде простимулирует граждан к более активному их приобретению.

15 мая Центробанк предложил в соответствии с правилом «каждый отвечает сам за себя» установить справедливую цену полиса ОСАГО для каждого водителя.

До этого в СМИ появилась информация о том, что регулятор  может с 31 августа изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним

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