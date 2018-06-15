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Автомобилисты России оценили проект Центробанка по новым тарифам ОСАГО

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Фото: Depositphotos.com
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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал порталу iz.ru обнародованный проект ЦБ о новых тарифах ОСАГО.

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14 июня Банк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении страховой премии. Для начала предполагается расширить коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх. Максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей. Для легковых авто юридических лиц и мотоциклов полисы станут дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно. Помимо этого, будет увеличено число коэффицентов, которые учитывают возраст и стаж водителей. Также реформа затронет систему скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). 

«Думаю, что если закон этот будет принят, то он усугубит существующие проблемы, потому что предусматривает повышение тарифов на 20%. Тарифы и без того высоки и неоправданны. Хочу напомнить о федеральном законе об ОСАГО, который упорно игнорируется. Он предусматривает, что 80% всех страховых премий должны идти на выплаты. В среднем по стране эта цифра в лучшем случае достигает 61–62%. Исходя из этого критерия, страховые тарифы надо понижать, а их предлагается повысить», — сказал Похмелкин.

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По мнению эксперта, заявления страховщиков о том, что они терпят убытки, необоснованы, поскольку они уже сегодня могут снизить свои расходы, не повышая тарифов.

«По официальным данным, около трети ДТП совершаются по вине дорожных служб, то есть из-за плохого качества дорог. Следовательно, во всех этих делах страховые компании после возмещения ущерба по КАСКО или по ОСАГО имеют полное право предъявить иск дорожникам и взыскать с них все суммы, которые они выплатили. Они этим не занимаются», — подчеркнул Похмелкин.

Глава Движения автомобилистов России добавил, что из-за повышения стоимости страхования число граждан, уклоняющихся от приобретения полиса ОСАГО, вырастет. Также, по его мнению, усугубятся случаи мошенничества.

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