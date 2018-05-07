ОСАГО в объезд

C началом мотосезона байкеры столичного региона столкнулись с проблемой отказа страховых компаний продавать им ОСАГО. Как сообщил «Известиям» адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько, страховые компании либо не продают полисы ОСАГО, либо искусственно создают барьеры для их реализации. Информация подтверждается обращением в страховые компании. В Центробанке «Известиям» сообщили, что уже фиксируют случаи жалоб, и порекомендовали гражданам вооружиться диктофонами и камерами.

Источник «Известий» в страховой отрасли пояснил, что причина возникшей ситуации заключается в нежелании страховщиков платить больше суммы компенсаций при ДТП: ущерб от аварии увеличивается, поскольку чаще всего сами мотоциклисты получают травмы. Официально страховщики объясняют задержки наплывом клиентов.

По словам адвоката «Свободы выбора» Сергея Радько, к нему с жалобами обратилось большое количество байкеров, которые не могут получить полис ОСАГО.

— Новое изобретение страховщиков — практически повальный отказ продавать полисы мотоциклистам. Много обращений по этому поводу. Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы. В Москве якобы эти полисы они не могут продать по только им известным причинам, — рассказал Сергей Радько.

«Известия» опросили несколько страховых компаний. При обращении на горячую линию «РЕСО-Гарантии» в Москве с просьбой продать автогражданку на мотоцикл оператор сообщила, что для мотоцикла это возможно при условии осмотра в единственном офисе, расположенном в Троицке. При этом, по словам представителя страховой компании, очередь на экспертизу в этот офис в среднем составляет семь дней. Представители «РЕСО-Гарантии» в других филиалах отказали в продаже ОСАГО на мотоцикл, сославшись на то, что корпоративная система «не пропускает договор».

Замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов рассказал «Известиям», что стандартно осмотр проводится в течение пяти рабочих дней, а возможное ситуативное увеличение периода ожидания до семи дней связано с большим количеством обращений.

В офисе страхового дома ВСК на Багратионовской улице сообщили, что мотоциклы принимаются на страхование по определенной процедуре: сначала нужно приехать с распечатанным и заполненным заявлением о заключении договора ОСГАО, после этого будет назначен время осмотра, но на ближайшие дни очередь уже заполнена. В одном из офисов «Росгосстраха» в страховании мотоцикла отказали, сообщив, что нужно обращаться в единственный филиал на Южнопортовой улице (их телефон не отвечал в момент подготовки материала) в Москве с обязательным предъявлением мотоцикла на осмотр. В нескольких московских филиалах «Росгосстраха» отказались заключать договор ОСАГО на мотоцикл непосредственно у них.

В СК «АльфаСтрахование» берутся страховать московских байкеров только в двух офисах: в городах Руза и Зеленоград — оба расположены примерно в часе езды от столицы. В рузском отделении «АльфаСтрахования» сообщили, что после приезда и заполнения документов, заявление на заключение договора ОСАГО рассматривается в течение месяца. По словам представителя рузского филиала «АльфаСтрахования», такая же система действует в Зеленограде.

— Застраховать своего «железного коня» жители Москвы могут в подразделении «АльфаСтрахования» в Зеленограде, там расположен центр страхования мотоциклов для жителей столичного региона. Также всегда можно воспользоваться е-ОСАГО и застраховать транспортное средство через сайт, — сообщил «Известиям» представитель СК «Альфастрахования» Юрий Нехайчук.

Все страховщики предлагают заключить электронный полис ОСАГО, однако по словам Сергея Радько, в большинстве случаев сайты страховщиков зависают на этой процедуре. К тому же рубрикаторы страховщиков при выборе модели мотоцикла показывают очень скромный список, где часто нет искомого варианта. В частности, рубрикатор «АльфаСтрахования» для марки Honda не дает выбор моделей GL, Nm4, DN-01 и прочих. Без этого заключения ОСАГО невозможно, а выбор нерелевантной модели будет поводом для отказа страховщика при возмещении после ДТП.

В офисе СК «МАКС» на 3-й Фрунзенской улице также отказали в страховании мотоцикла по ОСАГО, посоветовав обратиться в центральный офис. В колл-центре «МАКС» сообщили, что после принятия заявления от мотоциклиста ответят в течение месяца.

В пресс-службе «Росгосстраха», «МАКС» и ВСК не ответили на запрос «Известий».

В Центробанке (регулирует и страховую отрасль) в курсе этой проблемы.

— В настоящее время в Банк России поступают единичные жалобы на отказ страховых компаний заключать договоры ОСАГО на мотоциклы. По всем этим обращениям проводятся проверочные мероприятия, — ответили в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе уточнили, что страховые компании вправе при заключении договора ОСАГО попросить о проведении осмотра транспортного средства. Правда, место осмотра устанавливается по соглашению сторон. И если не удалось достигнуть соглашения, договор ОСАГО должен быть заключен без осмотра транспортного средства. То есть страховые компании обязаны в любом офисе продавать ОСАГО мотоциклистам, если те не хотят ехать за сотни километров, чтобы получить полис.

Если страховая компания отказывает в заключении договора ОСАГО, страхователю необходимо зафиксировать факт отказа (аудио, видеозапись) и представить в Банк России вместе с жалобой для проведения поверки, указали в пресс-службе ЦБ. В жалобе также необходимо указать адрес подразделения страховой компании и Ф.И.О. сотрудника, отказавшего в заключении договора.

мото_2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Более того, рассмотрение страховщиком заявления о заключении договора ОСАГО в течение недели и тем более месяце — недопустимы. Согласно официальным правилам профессиональной деятельности страховщиков ОСАГО, утвержденным Российским союзом автостраховщиков (РСА), компании обязаны заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, в случае проведения осмотра ТС — не позднее пяти дней со дня обращения.

Проблемы у мотоциклистов с отдельными страховщиками начали появляться еще два года назад, но в 2018 году они обрели повсеместный характер, рассказал байкер, представитель мотоклуба «Турбо Эра» Александр Астапов.

— Еще год назад можно было только с боем и скандалом застраховать мотоцикл, если ты не житель Москвы или Подмосковья. В регионах тоже были такие проблемы. Причем страховщики включают агрессию и в мелких филиалах и в центральных офисах. В этом году эта проблема стала повсеместной, — рассказал Александр Астапов. — Пока люди решают проблему, либо продавливая толпой офис, либо ищут пути через знакомых в страховых.

Источник «Известий» в одном из страховых магазинов сообщил, что руководство запрещает агентам страховать байкеров. По словам собеседника, ДТП с байкерами достаточно часто случаются, при этом страдает не только мотоцикл, но и сам байкер — а это двойной расход для страховой. То есть страховщикам приходится платить не только за разбитое «железо», как в случае с автомобилем, но и по риску «здоровье», пояснил собеседник «Известий».