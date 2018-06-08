Минфин назвал сроки полного отказа от регулирования тарифов ОСАГО

Власти России смогут полностью отказаться от регулирования тарифов ОСАГО не раньше чем через пять лет. Такую оценку дал замминистра финансов Алексей Моисеев на Международном финансовом конгрессе.

Он отметил, что процесс либерализации ОСАГО может проходит в два этапа: в первом будет происходить поэтапный переход от обязательных коэффициентов к добровольным, чтоб страховые компании могли сами выставлять коэффициента, а во втором — расширение тарифного коридора с постепенным отказ от тарифного регулирования в целом.

«Посмотрим, как пойдет. Но для себя я поставил отметку — 2023–2025 год как моменты, когда полностью можно отказываться от регулирования тарифа ОСАГО», — заявил Моисеев. Его цитирует «РИА Новости».

С 1 июня в России вступили в силу изменения, которые расширяют лимит выплат по ОСАГО при оформлении аварии без вызова ГАИ с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.