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Минфин назвал сроки полного отказа от регулирования тарифов ОСАГО

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Власти России смогут полностью отказаться от регулирования тарифов ОСАГО не раньше чем через пять лет. Такую оценку дал замминистра финансов Алексей Моисеев на Международном финансовом конгрессе.

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Он отметил, что процесс либерализации ОСАГО может проходит в два этапа: в первом будет происходить поэтапный переход от обязательных коэффициентов к добровольным, чтоб страховые компании могли сами выставлять коэффициента, а во втором — расширение тарифного коридора с постепенным отказ от тарифного регулирования в целом.

«Посмотрим, как пойдет. Но для себя я поставил отметку — 2023–2025 год как моменты, когда полностью можно отказываться от регулирования тарифа ОСАГО», — заявил Моисеев. Его цитирует «РИА Новости».

С 1 июня в России вступили в силу изменения, которые расширяют лимит выплат по ОСАГО при оформлении аварии без вызова ГАИ с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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