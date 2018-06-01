С 1 июня в России увеличились выплаты по европротоколу ОСАГО

Лимит выплат по ОСАГО при оформлении аварии без вызова ГАИ (по европротоколу) с 1 июня увеличивается во всех регионах России с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Согласно вступающему в пятницу в силу федеральному закону, также участники ДТП смогут оформить европротокол без достижения согласия о том, кто виноват в аварии. Ранее это условие было обязательным.

При оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД водители должны зафиксировать место аварии, само столкновение и его последствия при помощи видеорегистратора с ГЛОНАСС или специального мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов ОСАГО и сфотографировать повреждения авто.

Пока приложение еще дорабатывается Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Центробанком.

При отсутствии указанных средств регистрации и наличии разногласий у водителей о виновнике в аварии необходимо вызвать сотрудников ГИБДД.

Как сообщает ТАСС, в случае разногласий участники всё равно обязаны заполнять бланк извещения о ДТП, в котором каждая сторона обоснует свою позицию.

С 1 июня страховые компании начнут выдавать новые формы бланка.

В РСА отметили, что нововведения упростят жизнь водителям.

«Мы не исключаем, что на начальном этапе количество споров между страховщиками и водителями возрастет, но рассчитываем, что когда процедура оформления с помощью технических средств станет привычной, механизм обретет востребованность», –– цитирует «Коммерсант» президента РСА Игоря Юргенса.

Другие изменения в условия европротокола не вносились. Если в ДТП нет пострадавших и не причинен серьезный вред имуществу, водители могут оформить аварию без сотрудников ГИБДД.

По данным Банка России, 30% всех аварий оформляется в упрощенном порядке. В 2017 году общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2014 года уже действует безлимитный европротокол до 400 тыс. рублей.



