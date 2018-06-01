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Новый дорожный знак появится в России с 1 июня

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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С 1 июня по 17 июля в России вводится новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Об этом говорится в постановлении правительства.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся к Правилам дорожного движения РФ <…> Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года», –– сказано в документе.

Знак будет представлять собой круг в формате запрещающих знаков с изображением автобуса в центре. Он вводится в рамках усиления мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

Действие нового знака распространяется на пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные перевозки.

Зона действия знака –– от места установки до ближайшего перекрестка. В населенных пунктах, при отсутствии перекрестка в районе знака –– до конца населенного пункта.

В конце апреля Минтранс объявил о введении частичного запрета на въезд автобусов в Москву, Казань, Самару, Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Сочи. Ограничительные меры будут действовать с 1 июня по 17 июля. С начала лета и до 30 июня частично запрещается въезд автобусов в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

Матчи ЧМ пройдут именно в этих городах.

31 мая в Ростуризме сообщили, что на время мундиаля россияне планируют поездки в Сочи и Симферополь. Также популярными направлениями внутреннего туризма стали Москва и Санкт-Петербург.

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